İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İstifa Etti

Dünya

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Başbakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, partisinin dün yapılan erken genel seçimlerde kaybetmesinin ardından bugün Başbakanlık Ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. Sunak açıklamasında, bugün Kral 3'üncü Charles ile görüşerek resmi olarak İngiltere Başbakanlığı görevinden istifa edeceğini, Muhafazakar Parti liderliği görevinden de ayrılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Bu iş için elimden geleni yaptım. Ancak siz net bir mesaj gönderdiniz ve önemli olan tek karar sizin kararınızdır. Bugün zor bir gün, ancak dünyanın en iyi ülkesinin Başbakanı olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum" ifadeleri yer aldı.