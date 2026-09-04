İngiltere'de 91 bin kişilik araştırma, Hareketsiz oturma kanser ölüm riskini artırıyor - Son Dakika
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İngiltere'de 91 bin kişilik araştırma, Hareketsiz oturma kanser ölüm riskini artırıyor

İngiltere\'de 91 bin kişilik araştırma, Hareketsiz oturma kanser ölüm riskini artırıyor
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İngiltere'de 91 binden fazla kişinin verileriyle yapılan araştırma, uzun süre hareketsiz oturulan her ekstra saatin kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, günde bir saatlik oturmanın hafif hareketle değiştirilmesinin riski yüzde 12 azalttığını belirterek özellikle masa başı çalışanlara kısa yürüyüşler önerdi.

İNGİLTERE'de 91 binden fazla kişinin verileriyle yapılan yeni bir araştırma, uzun süre hareketsiz oturmanın her saatinin, kanserden ölüm riskini yüzde 9 oranında artırdığını gösterdi.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışmada, UK Biobank veri tabanında yer alan 91 binden fazla yetişkinin bir haftalık hareket takip cihazı kayıtları yaklaşık 12 yıl boyunca izlendi. Elde edilen bulgularda en az yarım saat boyunca hareket etmeden oturulan her fazladan saatin, kanserden ölüm riskini yüzde 9 arttırdığı tespit edildi.

'6 KANSER TÜRÜYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ'

Yapılan çalışmada, uzun süre aralıksız oturmanın, genel kanser vakalarının yanı sıra karaciğer, böbrek, pankreas, kalın bağırsak, meme ve tiroid gibi obezite ile tip-2 diyabet bağlantılı kanser türlerini doğrudan tetiklediği ortaya kondu.

'GÜNDE 1 SAATLİK HAFİF HAREKET ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 12 AZALTIYOR'

Araştırmacılar, uzun süreli oturma dönemlerinin hafif hareketlerle bölünmesinin kanser riskini azaltabileceğini belirledi. Bulgulara göre, günde bir saatlik oturma süresinin hafif düzeyde fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi, kanserden ölüm riskini yüzde 12 oranında azaltabiliyor.

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Frederick Ho konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut sağlık rehberleri genellikle orta veya yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklanıyor. Ancak bulgularımız, oturma süresini hafif hareketlerle bölmenin bile metabolik dengeleri korumada ve kanser riskini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın gözlemsel verilere dayandığını vurgulayan uzmanlar, özellikle masa başı çalışanların uzun süre hareketsiz kalmamak için gün içinde kısa yürüyüşler yapmasını ve hafif hareketlerle oturma sürelerini bölmesini önerdi.

Kaynak: DHA

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