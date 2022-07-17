İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar... - Son Dakika
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İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...

17.07.2022 12:40

Menenjit hastalığı bulaştırma riski nedeniyle ölümcül olarak görülen tehlikeli Afrika Kara Salyangozları, Londra'da görülmeye başladı. Son derece tehlikeli olan bu türün ülkeye kim tarafından getirildiği araştırılırken diğer Avrupa ülkeleri de bu gelişme sonrası tedirgin oldu.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana başı bir türlü dertten kurtulmayan ülkeler, her gün yeni bir sorunla uyanıyor. Ekonomik kriz ve siyasi sıkıntıların kendisini gösterdiği İngiltere'de bu sefer de 'ölümcül salyangoz' paniği yaşandı.

OTOBÜS DURAĞINDA GÖRÜLDÜLER

Afrika kara salyangozu olarak bilinen ve menenjit hastalığı yayması nedeniyle ölümcül olarak görülen salyangoz türü, Londra'daki bir otobüs durağında görüldü. Vatandaşlar tarafından marul dolu kutuda iki tane görüldüğü söylenen salyangoz türü, istilacı olması nedeniyle endişe yaratıyor.

BÜYÜK OLDUĞU SÖYLENİYOR

Salyangozları gören 20 yaşındaki Jamie-Lee McEvoy, "Salyangozları London Bridge Tren İstasyonu'nun yakınlarında gezerken gördüm. Kutunun içindeydiler ve her biri en az elim kadar vardı. Şu anda hepimiz salyangozların nereden geldiğini merak ediyoruz" dedi.

FLORİDA'DA İSTİLAYA YOL AÇMIŞLARDI

Afrika kara salyangozları, geçtiğimiz yıllarda Florida'da büyük bir istilaya neden oldu. Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı internet sayfasından yapılan bilgilendirmeyle, evcil hayvan olarak beslenmek üzere ABD'ye kaçak yollarla getirilerek çoğaldığı düşünülen Afrika kökenli salyangozun menenjit hastalığı taşıma riski yüzünden ilk görüldüğü New Port Richey bölgesindeki halkın durumun ciddiyeti konusunda uyarıldığı belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar... - Son Dakika
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