İngiltere'de aranan suçlu, 7 yıl sonra İspanya'da yakalandı - Son Dakika
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İngiltere'de aranan suçlu, 7 yıl sonra İspanya'da yakalandı

İngiltere'de aranan suçlu, 7 yıl sonra İspanya'da yakalandı

12.05.2023 11:21

İngiltere'de 7 yıldır 'en çok arananlar listesinde' bulunan suçlu, İspanya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İngiliz ve İspanyol polislerin özel operasyonuyla yakalanan zanlı, 2016'da Liverpool'da gerçekleştirdiği silahlı gasptan dolayı her yerde aranıyordu.

DailyStar'ın haberine göre İspanya'nın Malaga şehrinde yerel kolluk kuvvetleri, İngiliz polisiyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonla İngiltere'nin en çok arananlar listesinde yer alan Mark Francis Roberts'ı yakaladı.

İngiltere'de 7 yıldır aranan suçlu, İspanya'da yakalandı

İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK

Liverpool Echo'da yer alan habere göre 7 yıllık kovalamacanın ardından yakalanan 29 yaşındaki Roberts'ın suçu, 60 bin pound değerindeki bir saati çalmak için silahlı saldırıda bulunarak ağır yaralamaya sebebiyet vermek.

Yıllar süren kovalamacanın ardından yakalanan Roberts, İngiltere'ye götürülerek mahkeme karşısına çıkarılacak.

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İngiltere'de 7 yıldır aranan suçlu, İspanya'da yakalandı İngiltere'de 7 yıldır aranan suçlu, İspanya'da yakalandı

Liverpool, İspanya, England, Malaga, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de aranan suçlu, 7 yıl sonra İspanya'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de aranan suçlu, 7 yıl sonra İspanya'da yakalandı - Son Dakika
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