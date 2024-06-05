İngiltere'de genel seçim öncesi Sunak ve Starmer arasında hararetli tartışma yaşandı

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İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılması planlanan genel seçim öncesi ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya gelen Başbakan Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, vergilendirme, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve göç konularında hararetli bir tartışma yaşadı.

Muhafazakâr Parti lideri Sunak ve Starmer’ın tartışması zaman zaman şiddetlendi ve tartışmayı yayımlayan ITV televizyonunun moderatörü araya girip, liderlerden “seslerini yükseltmemelerini” söylemek zorunda kaldı.

Sunak, İşçi Partisi’nin yıllık vergileri hane başına 2 bin sterlin artırmak istediğini savunurken, Starmer buna “tam bir zırva” yanıtını verdi.

Ayrıca her iki lider, tartışmayı seçmenlere kişisel geçmişlerini anlatmak ve çocukluklarının siyasi görüşlerini nasıl şekillendirdiğinden bahsetmek için kullandı.

Tartışma öncesi yapılan son kamuoyu anketleri İşçi Partisi’nin rekor bir oy oranıyla kazanacağını gösteriyordu.

Stüdyodaki katılımcılardan gelen iki lidere gelen ilk soru, geçinme krizini nasıl çözecekleri oldu.

Başbakan Sunak, ekonomiyi büyütme planlarının işe yaramaya başladığını savundu.

Sunak İşçi Partisi’nin ise harcama planlarını hane başına vergileri yılda 2 bin sterlin artırarak finanse edeceğini belirtti.

Sunak bu iddiasını program boyunca sık sık dile getirirken, İşçi Partisi lideri Starmer iddianın “tam bir zırva” olduğunu savundu.

Starmer ayrıca, rakibinin halka temasını kaybettiğini vurguladı.

Tartışma özellikle göç konusunun ele alındığı sırada alevlendi. Sunak, Starmer’in göç konusundaki planlarına rakibinin ve moderatör Juile Etchingam’ın sözünü keserek saldırırken, İşçi Partisi liderinin “Bu korkunç ticareti sürdüren, en savunmasız insanları Manş Denizini geçmeye çalışan insanları botlar doldurarak büyük para kazanan çeteleri yok etmeliyiz” yanıtını verdi.

Bir noktada moderatör Etchingham “Beyler, sesimizi yükseltmeyelim” demek zorunda kaldı.

Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te doktor randevusu bekleme sürelerinin nasıl kısaltılacağı sorulduğunda, Sunak sorundan sağlık çalışanlarının grevlerini sorumlu tutunca stüdyodaki izleyicilerden tepki aldı. Ancak Başbakan, stüdyodan ilk alkışınıysa NHS’i fonlamak için vergilerin artmaması gerektiğini söylediğinde aldı.

Moderatör Etchingham liderlerden bir yakınları için doktor randevusu beklemek yerine özel sağlık sistemini kullanıp kullanmayacaklarını, basitçe “evet” ya da “hayır” diye yanıtlamalarını istedi.

Sunak bu soruya “evet” yanıtını verirken, Starmer “hayır” dedi ve özel sağlık hizmeti kullanmadığını vurguladı.