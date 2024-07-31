İngiltere'de Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterisi: 22 Polis Yaralandı - Son Dakika
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İngiltere'de Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterisi: 22 Polis Yaralandı

İngiltere\'de Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterisi: 22 Polis Yaralandı

İngiltere'nin Southport kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç kız çocuğunun anısını yaşatmak için yapılan protesto gösterisinde polis ile göstericiler çatıştı. 22 polis yaralandı, sekizinin durumu ağır. Göstericiler arasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği üyelerinin olduğu düşünülüyor. Göstericiler polis minibüsünü yaktı ve bir dükkanı yağmaladı. Şiddet olaylarının, bıçaklı saldırıyla İslamcılar arasında bağ kuran yanlış paylaşımların etkisiyle körüklendiği belirtiliyor. Başbakan Keir Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper, göstericileri kınayarak olayların dehşet verici olduğunu ifade etti.

31.07.2024 05:39
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Pazartesi günü düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Southport kasabasında Salı akşamı bir protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler polisle çatıştı. 22 polis yaralandı.

Polislerden sekizinin ağır yaralı olduğu açıklandı.

Merseyside Polisi, göstericiler arasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği hareketine mensup kişilerin de olduğunu düşünüyor.

Göstericiler bir polis minibüsünü yaktı. Olaylar sırasında bir dükkan da yağmalandı.

Gösteri, saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı noktadan birkaç sokak uzakta ve bir cami yakınlarında başlamıştı.

Polis yetkilileri, şiddet olaylarını, bıçaklı saldırıyla İslamcılar arasında bağ kuran sosyal medyadaki bazı yanlış paylaşımların körüklediğini söylüyor.

Başbakan Starmer: Anma törenini şiddet ve eşkiyalıkla gasp ettiler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göstericileri kınadı. Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, "Southport halkı dün başlarına gelen dehşetin ardından sersemlemiş durumda. Desteğimizi ve saygımızı hak ediyorlar" dedi.

Starmer göstericilerin, hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenini "şiddet ve eşkıyalıkla gasp ettiklerini" belirtti.

Starmer ayrıca yas tutan Southportlulara hakaret ettiklerini vurguladığı, olay çıkaran göstericiler hakkında hukuki işlem başlatılacağı mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Cooper: Yaşananlar dehşet verici

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper da, Southport'ta yaşananlar için "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Cooper, "Polise saldıran haydutların, yas tutan halka saygısı yok. Bu tam bir rezalet" dedi.

Bıçaklı saldırıda yedisi ağır 10 kişi yaralanmıştı

Southport'daki saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan Alice Dasilva Aguiar'ın 9, Bebe King'in 6, Elsie Dot Stancombe'nin 7 yaşında olduğu açıklandı.

Bıçaklı saldırı, yaz tatilindeki çocukların sosyalleşmesi için hizmet veren bir merkezde düzenlendi.

Saldırı sırasında çocuklar Taylor Swift temalı bir dans etkinliğindeydi.

Saldırıda beşi ağır 8 çocuk yaralandı. Yaralanan iki yetişkinin durumları da ağır.

Saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 17 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Şüphelinin ailesinin Ruanda'dan İngiltere'ye geldiği biliniyor.

Polis saldırının "terör vakası olarak ele alınmadığını" duyurmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Bıçaklı Saldırıya Tepki Gösterisi: 22 Polis Yaralandı - Son Dakika

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