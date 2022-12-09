Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba - Son Dakika
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Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba

09.12.2022 09:47

İngiltere'de bir zanlı suç mahalinden kaçarken tarlada inekler tarafından kovalandı. İnekler kovaladığı suçluyu polislerin kollarına attı. Olay anı ise polis helikopterinin ısı izleme teknolojisine sahip kamerası tarafından görüntülendi.

İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Devon bölgesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"İNEKLERE TEŞEKKÜR EDİN"

Daha sonra bir polis helikopteri, suçluyu çevreleyen Devon'daki tarlalarından çıkaran hayvanları yakaladı. Şüphelinin yeri tespit edilirken o sırada ilginç bir şey oldu. Tarlada bulunan inekler, suçluyu diğer polislerin olduğu noktaya doğru itti. Suçluyu kıskıvrak yakalayan polis memurun "İneklere teşekkür edin!" dediği duyuluyor.

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