İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Devon bölgesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Daha sonra bir polis helikopteri, suçluyu çevreleyen Devon'daki tarlalarından çıkaran hayvanları yakaladı. Şüphelinin yeri tespit edilirken o sırada ilginç bir şey oldu. Tarlada bulunan inekler, suçluyu diğer polislerin olduğu noktaya doğru itti. Suçluyu kıskıvrak yakalayan polis memurun "İneklere teşekkür edin!" dediği duyuluyor.
Son Dakika › Dünya › Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba - Son Dakika