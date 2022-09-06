İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı

06.09.2022 15:48
İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasını sunmasından sonra yapılan seçim sonucunda Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Truss, bugün yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi. Kraliçe, yeni başbakana hükümeti kurma yetkisini verdi. Truss, bugün Kabine'sini açıklayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

ÜLKENİN 3. KADIN BAŞBAKANI OLDU

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı. Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

KRALİÇE'DEN HÜKÜMETİ KURMA YETKİSİ ALDI

Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi. Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Kraliyetin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Kraliçe bugün Liz Truss'u Balmoral Şatosu'nda kabul etti. Majesteleri ondan yeni bir Yönetim kurmasını istedi. Bayan Truss, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ve Hazine Birinci Lordu olarak atandı." denildi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı

KABİNE'Yİ BUGÜN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi. Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyor. Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEYE ÇALIŞACAK

Liz Truss, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söylemişti. Truss, detaylarına The Times tarafından ulaşılan toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini belirtmişti. Truss'a yakın bir kaynak Türkiye'nin, "Truss'ın potansiyel olarak değerlendireceği türden bir ülke" olduğunu doğrulamıştı.

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