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İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az - Son Dakika
BBC

İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az

23.12.2021 20:34
İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir analize göre, Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranı, diğer varyantlara kıyasla yüzde 50 ila 70 daha düşük.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir analize göre, Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranı, diğer varyantlara kıyasla % 50 ila %70 daha düşük.

Kurum, ilk bulguların "cesaret verici" olduğunu, ancak varyantın yine de çok sayıda kişinin hastaneye yatmasına neden olabileceğini belirtti.

Çalışmaya göre aynı zamanda, aşıların Omicron varyantına yakalanmanızı engelleme kabiliyeti, üçüncü dozdan sonraki 10 haftadan azalmaya başlıyor.

Ağır hastalıklara karşı korumanınsa büyük ihtimalle aynı güçlü düzeylerinde kalacağı belirtiliyor.

İngiltere'deki araştırmadan alınan veriler, daha önce aynı şekilde Omicron varyantının daha hafif geçirildiğine işaret eden Güney Afrika, Danimarka'daki çalışmaları izliyor.

Son analiz, Kasım ayının başında Birleşik Krallık'taki tüm Omicron ve Delta varyantı görülen tüm vakalar üzerinde yapıldı. Buna Omicron yüzünden hastaneye kaldırılan 132 kişi de dahildi. Omicrona yakalandıktan sonraki 28 gün içinde ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Rapora göre Omicron'a yakalananların

Ancak, daha hafif bir virüs yine hastaneler üzerinde baskı yaratabilir.

Çok sayıda kişinin daha hafif Omicron varyantına yakalanmasıyla virüs ortadan kalkabilir mi görmek için beklemek gerekecek. Birleşik Krallık genelinde son olarak rekor 119.789 vaka kayıtlara geçti.

Ayrıca Omicron'un daha üst yaş gruplarına ulaşmasıyla ne olacağı hala belirsiz. Çünkü Omicron'a yakalananların ve hastaneye yatanların çoğu 40 yaşın altında.

Sağlık Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Dr Jenny Harries "Son analizimiz, Omicron varyantına yakalanan kişilerin, diğer varyantlara yakalananlara kıyasla daha düşük hastaneye yatma riski olduğuna dair cesaret verici bir erken işaret" dedi.

Ancak Harries "Şu anda İngiltere'de vaka sayısı çok yüksek ve oransal olarak daha az hastaneye yatan olsa da, önemli sayıda kişi ağır hasta olabilir" diye de ekledi.

Analizde hatırlatıcı dozların etkisinin azaldığına yönelik işaretler de var.

İki doz aşının Omicron'a yakalanmaya karşı kısıtlı bir koruma sağladığı görülmüş ve daha sonra hatırlatıcı dozlar yapılmaya başlanmıştı.

Ancak rapora göre koruma 10 haftanın ardından % 15 ila % 25 azalıyor. Bu yine de hiç hatırlatıcı doz yaptırmamaktan daha iyi ve ağır hastalık ile ölüme karşı koruma düzeyinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az
İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az

Birleşik Krallık, England, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'de geniş kapsamlı araştırma: Omicron'dan hastaneye yatış % 70 daha az - Son Dakika
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