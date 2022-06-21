İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı

İngiltere'de tesisatçılık yapan Leslie Burton, iş için gittiği evlerdeki mahrem görüntüleri kaydetmek için kadınların yatak odalarına gizli kameralar yerleştiriyordu. Gaz kazanlarına servis yaparken evlere gizli cihazlar saklayan tesisatçı, iş için gittiği bir evin güvenlik kamerasına yakalanarak kendini ele verdi. Evdeki "dadı kamerası"nın, çocukları uyurken göz kulak olmak için ev sahipleri tarafından yerleştirildiği öğrenildi.

ÖNCE ÇEKMECEYİ KARIŞTIRDI SONRA...

Ortaya çıkan kamera görüntülerinde tesisatçı Burton'ın yaptıkları mide bulandırdı. Burton, gittiği evde öncelikle bir yatağın başucundaki çekmeceyi karıştırıyor. Bu sırada bir cinsel ilişki oyuncağı bulan tesisatçı, ardından kendini tatmin ederken görülüyor.

BİLGİSAYARINDAN ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Savcı Rob Coyne, polisin Burton'ı tutukladığını ve bilgisayarında çok sayıda endişe verici görüntü bulduğunu söyledi. Burton'ın ifşa olmasının ardından tesisat firmasından istifa ettiği bildirildi. Geçen hafta sulh mahkemesinde hırsızlık, röntgencilik ve aşırı pornografi bulundurma suçlarını itiraf etti.

DAVA KRALİYET MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Hakimler uygulayabilecekleri azami 12 aylık hapis cezasının yeterli olmadığına karar verdiğinden, davası hüküm vermek üzere kraliyet mahkemesine gönderildi.