İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı

04.07.2022 13:45
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı

İngiltere'de artan gıda fiyatları nedeniyle bazı okulların öğünlerinde et yemekleri artık verilmeyecek.

İngiltere'de artan gıda fiyatları nedeniyle bazı okulların öğünlerinde et yemekleri artık verilmeyecek. Hayat pahalılığı, patates gibi temel katıkların da fiyatını arttırmış durumda.

Fiyatlardaki tırmanış nedeniyle bazı okullarda ucuz ithal et ürünleri tercih edilmeye başlanırken, öğünlerdeki sebze ve meyvelerde de değişikliğe gidiliyor.

İngiltere ve Galler Bölgesi'nde okullara yemek tedarik eden firmaların derneği Laca, BBC'ye yaptığı açıklamada okul öğünlerinin kalitesinin düşmeye başladığını ve bunun çocukların yeterli beslenmesi açısından bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

İngiltere'de hükümet erken yaşlardaki çocukların bedava öğünlerden faydalanmaya devam edebilmeleri için gıda tedarik eden firmalara teşvik oranını arttırmıştı.

Ancak tedbirlerin yeterli olmadığı görülüyor.

Öğünlerde tavuk eti de sınırlandırılırken, daha ucuz bir seçenek olan hindi eti tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

İngiltere'de eğitim yaşındaki çocukların yarısından fazlasının bedava öğün hakkı bulunuyor. Öğretmenler, birçok çocuk için bunun gün içinde besin ihtiyaçlarını karşılayacak tek öğün olduğunu söylüyor.

Gübre ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle patates fiyatlarında bile artış görülürken makarna, sıvı yağ, donmuş sebzeler ve balık gibi gıdalarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Son birkaç gün zarfında kıyma fiyatlarının yüzde 11 oranında arttığı ifade ediliyor.

Gıda fiyatlarındaki artışta koronavirüs salgını, Ukrayna savaşı ve yakıt fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Çocuk yoksulluğuyla mücadele eden dernekler ve okullara yemek tedarik eden firmalar, gıda maliyetlerinin hükümet teşviklerine kıyasla çok hızla arttığını, birçok ailenin çocuklarına sıcak yemek yedirme imkânı bulamadığını belirtiyor.

İngiltere'de bedava okul öğünlerinden faydalanan çocuk sayısı Ocak 2021'de 160 bin iken, bu yıl 1,9 milyona çıkmış durumda.

Hükümet, bedava okul öğünlerine erişimi geçmişteki birçok hükümete kıyasla çok daha yaygın hale getirdiğini söylüyor.

Hükümet, artan gıda fiyatlarıyla mücadele amacıyla en hassas durumdaki vatandaşlara destek için açıklanan 37 milyar sterlinlik yardım paketi gibi çalışmalarını da sürdüreceğini belirtiyor.

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Kaynak: BBC

Hükümet, England, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

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