BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm dünyanın gözü Kraliçe'den gelecek habere çevrilmişken, Elizabeth'in vefat etmesi durumunda neler olacağı hakkında da dikkat çeken bilgiler verildi. Bu bilgilerden birinde de BBC spikerleriyle ilgili detay yer alıyordu. Buna göre Elizabeth'in vefatından sonra BBC' nin erkek sunucularının takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacağı ifade edildi. Ancak bugün BBC'de yaşanan bir gelişme kafa karışıklığına neden oldu.

BBC'DEKİ DETAY KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

İngiliz devlet kuruluşu BBC, bugün gerçekleştirilmesi beklenen normal yayın akışını saat 18.00'a kadar iptal etti ve spikerler siyah kravatla ekrana çıktı. BBC spikerlerinin bu görüntüsü sosyal medyada Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Kraliçe'nin durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

BBC MUHABİRİ 'ÖLDÜ' YAZIP SİLDİ

Diğer yandan BBC muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından II.Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından paylaşımını kısa süre içinde silerek özür diledi.