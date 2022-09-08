BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor - Son Dakika
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BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor

08.09.2022 19:47

Resmi açıklamalarda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık durumunun kritik olduğu ifade edilirken BBC yayınındaki bir detay soru işaretlerine neden oldu. BBC spikerlerinin siyah kravatla yayına çıkmaları Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentilerini çıkardı. Geleneğe göre BBC spikerleri kraliçe ölünce siyah kravatla yayın yapıyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm dünyanın gözü Kraliçe'den gelecek habere çevrilmişken, Elizabeth'in vefat etmesi durumunda neler olacağı hakkında da dikkat çeken bilgiler verildi. Bu bilgilerden birinde de BBC spikerleriyle ilgili detay yer alıyordu. Buna göre Elizabeth'in vefatından sonra BBC' nin erkek sunucularının takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacağı ifade edildi. Ancak bugün BBC'de yaşanan bir gelişme kafa karışıklığına neden oldu.

BBC spikerleri yayına siyah kravat takarak çıkması 'Elizabeth öldü' söylentisini yaydı

BBC'DEKİ DETAY KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

İngiliz devlet kuruluşu BBC, bugün gerçekleştirilmesi beklenen normal yayın akışını saat 18.00'a kadar iptal etti ve spikerler siyah kravatla ekrana çıktı. BBC spikerlerinin bu görüntüsü sosyal medyada Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Kraliçe'nin durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

BBC spikerleri yayına siyah kravat takarak çıkması 'Elizabeth öldü' söylentisini yaydı

BBC MUHABİRİ 'ÖLDÜ' YAZIP SİLDİ

Diğer yandan BBC muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından II.Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından paylaşımını kısa süre içinde silerek özür diledi.

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