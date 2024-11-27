İngiltere'de PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere\'de PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı

Metropolitan Polisi (MET), Londra'da yapılan terörle mücadele operasyonu kapsamında PKK bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çok sayıda elektronik cihaz ve belgeye el konulduğu belirtildi.

27.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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İNGİLTERE polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) terörle mücadele kapsamında düzenlenen bir operasyon sırasında, PKK faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, gözaltılar sabah erken saatlerde Londra genelinde farklı adreslere düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında sekiz ayrı adreste aramaların sürdüğü ifade edildi. PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

MET polisinden yapılan açıklamada, şüphelilerin terör yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sorgulandıkları belirtildi. Baskın sırasında çok sayıda elektronik cihaz ve belgeye el konulduğu ifade edildi. Polis, operasyonun kamu güvenliğini sağlamak ve yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu soruşturma ve faaliyet tüm topluluklarımızı, özellikle de Türk ve Kürt topluluklarımızı korumakla ilgilidir. PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş veya hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Bu operasyon, Londra'da ve Birleşik Krallık genelinde terörle mücadele çabalarımızın bir parçasıdır. Kamu güvenliğine yönelik hiçbir tehdidi tolere etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere'de PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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