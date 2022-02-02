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İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı - Son Dakika

İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı

02.02.2022 11:22

Londra'da havaalanına iniş yapmak isteyen bir uçak şiddetli rüzgar sebebiyle savruldu. Uçağın kuyruğundan dumanlar çıkarken yere çakılma tehlikesini önlemek isteyen pilot, yeniden havalanmak zorunda kalan uçağı düşmekten kurtardı.

İngiltere ve İskoçya'da günlerdir etkili olan şiddetli rüzgar, başkent Londra'da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dün gerçekleşen olayda Heathrow Havalimanı'na iniş yapmak isteyen British Airways'e ait bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle pistte sürüklendi. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçağı düşmekten, pilotun becerisi kurtardı.

Günlerdir İngiltere'yi esir alan şiddetli rüzgarlar, başkent Londra'da da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen olayda bir uçak, yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

RÜZGAR NEDENİYLE İNİŞ YAPAMADI

British Airways'e air uçak saat 10.50 civarında başkente ulaştı. İnişe geçen uçak, tam bu sırada sert rüzgarların muhalefetiyle karşılaştı. Piste iniş yapmaya çalışan uçak, saatte 150 kilometre esen rüzgar nedeniyle başarılı olamadı. Tekerleklerinin piste değmesinin ardından kuyruğu yerde sürüklenmeye başlayan uçak, fren yapmakta başarısız oldu. Asfaltta sürüklenen kuyruktan dumanlar çıkarken, patlamanın yaşanmasına da saniyeler kaldı. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçak, havada sola doğru dönerek ters dönme tehlikesi de atlattı.

PİLOT YENİDEN UÇUŞA GEÇTİ

Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, uçağın daha sonra sağ salim iniş yaptığı bildirildi. Felaketten, pilotun soğukkanlı refleksleri ve becerisi sayesinde dönüldüğü belirtildi.

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England, Londra, Pilot, Uçak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı - Son Dakika
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