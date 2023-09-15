İngiltere'de sıcak hava dalgası sonrası gökten kurtçuk yağması vatandaşları tedirgin etti. Olağanüstü kurtçuk yağmuruna şahitlik eden vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ürpertici kurtçuklar, genellikle çürüyen maddelerde bulunurken Lancashire'daki kapılarda, sokaklarda ve hatta evlerin içinde gizemli bir şekilde ortaya çıktı.

Fylde kasabasından ve yakındaki Blackpool, Bispham ve Lytham St Annes bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, 11 Eylül Pazartesi günü, hafta sonu sıcak dalgasının ardından yağan yağmurun ardından gökten düşen kurtçukların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı.

South Shore, Blackpool'dan bir sakin olan Coral Bolton isimli vatandaş, evinde bu canlıları bulanlardan biriydi. "Arka kapımın üzerinde ve pencerede bazılarını buldum, oysa ki çöp kutum evin arkasına hiç yakın değil" diye anlattı.

Bolton, diğer insanların da aynı rahatsız edici durumu yaşayıp yaşamadığını görmek için hızla sosyal medyaya girdi. Kurtçukların kendi çöp kutusundan kaynaklanmadığını ifade eden etti. Sabah olunca kurtçukların kaybolmasından sonra rahat bir nefes aldı.

Kurtçuklar sıcak hava koşullarında ve nemli ortamlarda çoğalır, genellikle ev atıklarıyla dolu ev çöp kutularını üreme alanları olarak kullanır - bu nedenle düzenli temizlik ve denetim yapmak önemlidir. Yağmur sonrası bahçeler gibi daha nemli yerlerde ani görülebilir.

Evlerinin farklı yerlerinde ve arabalarının üzerinde kurtçukları gören diğer vatandaşlar da büyük şaşkınlık yaşadı.