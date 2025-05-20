İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi

İngiltere\'de yeni bir \'Deli Dana\' vakası tespit Edildi

İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir çiftlikte 'deli dana' vakası belirlendi. İngiliz Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı, hastalık belirtileri gösteren inekin insani koşullarda itlaf edildiğini ve 'atipik BSE' tanısı konulduğunu açıkladı. Uzmanlar, hayvanın gıda zincirine girmediği için halk sağlığı açısından endişe duyulmaması gerektiğini belirtiyor. Bu, İngiltere'de son 10 yılda tespit edilen sadece 4 atipik BSE vakasından biri.

20.05.2025 16:41
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İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir çiftlikte "deli dana" vakası tespit edildi. Bu hastalık, tam adıyla "Sığır Süngerimsi Beyin Hastalığı" (BSE), 1990'larda İngiltere'de büyük bir krize neden olmuş ve milyonlarca hayvanın itlaf edilmesiyle sonuçlanmıştı.

İngiliz Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı'nın açıklamasına göre, hastalık belirtileri gösteren inek insani koşullarda itlaf edildi ve yapılan testler sonucu "atipik BSE" tanısı konuldu. Uzmanlar, halk sağlığı açısından endişelenmeye gerek olmadığını, çünkü hayvanın gıda zincirine girmediğini vurguluyor.

İngiltere'nin Baş Veteriner Hekimi Christine Middlemiss konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu vaka, hastalığı tespit etme ve kontrol altına alma sistemimizin işe yaradığının kanıtıdır" dedi.

"Atipik BSE" ile 1990'lardaki salgına neden olan "klasik BSE" arasında önemli farklar bulunuyor. Uzmanlar, atipik türün kendiliğinden oluşabilen, bulaşıcı olmayan ve tüm sığır popülasyonlarında çok düşük seviyede görülebilen bir durum olduğunu belirtiyor. Klasik BSE ise kontamine yemler yoluyla yayılıyor.

1990'lardaki salgında İngiltere'de 184.000'den fazla inek BSE nedeniyle öldü ve hastalığın yayılmasını önlemek için 4,4 milyondan fazla sığır itlaf edildi. Bu salgın ayrıca insanlarda da ölümcül Creutzfeldt-Jakob hastalığı vakalarına yol açmıştı.

İmmünopatoloji Profesörü Neil Mabbott, son 10 yılda İngiltere'de sadece 4 atipik BSE vakası tespit edildiğini ve 1990'lardan bu yana insanlarda hiç vCJD vakası görülmediğini belirterek, alınan önlemlerin etkili olduğunu söyledi.

Gıda Standartları Ajansı'ndan Dr. James Cooper da tüketicilerin güvende olduğunu vurguladı: "Tüketicileri korumak için hayvan yemi kontrollerinden, riskli sığır kısımlarının gıda zincirinden çıkarılmasına kadar çok sıkı önlemler uygulanıyor."

Bu son vaka öncesinde İngiltere'de en son 2021'de Somerset'te bir deli dana vakası tespit edilmişti. 2018'de İskoçya'da ve 2015'te Galler'de de birer vaka görülmüştü.

Uzmanlar, günümüzde sıkı denetim ve kontrol sistemleri sayesinde BSE'nin 1990'lardaki gibi bir krize neden olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi
İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi

İngiltere, Sağlık, Dünya, Essex, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    etlerı ne zaman gondermeye nıyetlenırler acaba 0 0 Yanıtla
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