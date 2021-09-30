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İngiltere'de yeni dinozor türleri bulundu - Son Dakika
BBC

İngiltere'de yeni dinozor türleri bulundu

30.09.2021 07:08
İngiltere'de yeni dinozor türleri bulundu, System.String[]

İngiltere’de yürütülen kazı çalışmalarında iki yeni dinozor türü keşfedildi.

İngiltere'de yürütülen kazı çalışmalarında iki yeni dinozor türü keşfedildi.

Fosilleri ülkenin güneyindeki Wight Adası'nda bulunan dev canlıların 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.

Paleontologlar spinosauridae familyasında bulunan iki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor.

50 kemikten oluşan iskeletlerin çıkarılması yıllar sürdü.

Ceratosuchops inferodios adlı türün adı "cehennemden çıkmış, boynuzlu ve timsah kafalı bir balıkçıl kuşa" anlamına geliyor.

Riparvenator milnerae ise "Milner nehir kenarı avcısı" anlamında.

Fosil koleksiyoncuları iki kafa tası bulduktan sonra adada yer alan dinozor müzesi büyük bir kuyruk fosilini aynı bölgeden çıkarmayı başarmıştı.

İngiltere'de 1983'te de aynı familyadan bir başka dinozor olan Baryonyx'e ait fosiller bulunmuştu.

Doktor öğrencisi Chris Baker "Bulduğumuz kafa tası Baryonyx'ten de, birbirlerinden de farklı. Bu da İngiltere'nin, tahmin edilenden daha fazla spinosauridae familyasından dinozora ev sahipliği yaptığını gösteriyor" diyor.

Araştırma ekibinden dinozor uzmanı Darren Naish ise "Wight adasında Baryonyx'e benzeyen dinozorların keşfedilmeyi beklediğini biliyorduk. Ama bunları peş peşe bulmak bizim için de büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Uzmanlar Avrupa'da ortaya çıkan spinosauridae familyasının daha sonra Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldığını düşünüyor.

Dinozor müzesinin küratörü Dr. Martin Munt, son fosillerle birlikte Wight Adası'nın Avrupa'da en fazla dinozor bulunan yerlerden biri olma özelliğini pekiştirdiğini belirtiyor.

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de yeni dinozor türleri bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'de yeni dinozor türleri bulundu - Son Dakika
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