İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşımda bulundu.
Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı. İngiliz lider, paylaşımına, "Yakında" notunu da düştü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
Britain First Partisi, özellikle son yıllarda islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile radikal tavırlarıyla tanınan bir siyasi grup olarak biliniyor.
Son Dakika › Dünya › İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı - Son Dakika
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