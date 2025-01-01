İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı - Son Dakika
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Dünya

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

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İngiltere'de islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile bilinen Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding, küstahça bir paylaşıma imza attı. Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı.

01.01.2025 18:13
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İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşımda bulundu.

AYASOFYA ÜZERİNDE YUNAN BAYRAĞI

Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı. İngiliz lider, paylaşımına, "Yakında" notunu da düştü.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI SÖYLEMLERİ İLE BİLİNİYOR

Britain First Partisi, özellikle son yıllarda islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile radikal tavırlarıyla tanınan bir siyasi grup olarak biliniyor.

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Yunanistan, İngiltere, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Mustafa Yildiz:
    Ha ingiliz Ha Bizim CHP Farkı yok 240 172 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    direği alabilir 305 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    hazmedemiş kafir chpkk gelirse iktidara yeniden eskisine döner ayasofya ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN BİZİM HAİNLER BATIYA KAMALIN ASKERLERİ YA 155 123 Yanıtla
  • Çelikk:
    Normaldir Ayasofya Klise Zaten Sonradan İbadete Açıldı Kimse Bunu Kabul Etmiyor 30 247 Yanıtla
  • KADİR TOK:
    Gelsinler de o bayrağı nereye dikecegimizi çok iyi biliyoruz 249 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    chp destekler simdi :)malum acilmasini istememisti,beylikduzune de kibris katliamcisi makariosun heykelinidi diktiler 155 69 Yanıtla
  • orkun barlas:
    Hayaliniz Ayasofya ise gelin cenazenizi oradan kaldıralım. 210 8 Yanıtla
  • Atilla levent:
    gel gel makina kasada yatiyor 165 7 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ancak sanalda veya fotomontasla hayeller başka gerçekler başka andawal 154 4 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    itebagaleite 83 5 Yanıtla
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