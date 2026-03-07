İngiltere'den yeni hamle! Uçak gemisini gönderecek - Son Dakika
İngiltere'den yeni hamle! Uçak gemisini gönderecek

İngiltere'den yeni hamle! Uçak gemisini gönderecek
07.03.2026 17:45
ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta bölgede çatışmalar devam ederken; İngiltere, HMS Prince of Wales uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, 8. gününde de devam ederken; İran'ın bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları da sürüyor.

İNGİLTERE UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

Öte yandan İngiltere'den de kritik bir hamle geldi. İngiltere'nin HMS Prince of Wales uçak gemisini Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

