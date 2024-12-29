İngiltere, Esma Esad\'ın Ülkeye Girişini Yasakladı

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İNGİLTERE, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esad'ın ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esma Esad'ın herhangi bir seyahat dokümanının bulunmadığını ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Esma Esad'ın ülkeye giriş izninin verilmeyeceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise 9 Aralık'ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır" dedi.