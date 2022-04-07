İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

07.04.2022 12:37
İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

Rishi Sunak'in eşi Akshata Murty'nin, vergi öderken daha avantajlı bir konumda olmak için, İngiltere'de yaşadığı halde ülkesinin başka bir yer olarak gözüktüğü statüde yer aldığı ortaya çıktı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'in eşi Akshata Murty'nin, vergi öderken daha avantajlı bir konumda olmak için, İngiltere'de yaşadığı halde ülkesinin başka bir yer olarak gözüktüğü statüde yer aldığı ortaya çıktı.

Bu, Murty'nin yasal olarak İngiltere dışında kazandıklarının vergisini İngiltere'de ödememesi anlamına geliyor.

Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, Murty'nin İngiltere'de ödemesi gereken bütün vergileri ödediğini söyledi.

Moda tasarımcısı olan Murty'nin yurt dışından elde ettiği gelirinin vergisini diğer ülkelerde ödediğini ekledi.

1980 yılında Hindistan'da doğan Murty'nin Hindistan pasaportu var. Murty'nin sözcüsü ayrıca Hindistan'ın vatandaşlarına başka bir pasaportları olmasına izin vermdiğini dile getirdi.

Murty'nin babası Hindistan'ın en büyük IT şirketlerinden biri olan Infosys'un başında olan bir milyarder.

Çift 2009 yılında evlendi.

'Milyonlarca aile üzerindeki vergi yükü'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Sunak ailesinin vergi indirim kolaylıklarından yararlanması şoke edici" denildi.

İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Tulip Siddiq, "Milyonlarca çalışan aile vergi yükü altında ezilirken, Sunak'ın ailesinin vergiden ne kadar tasarruf ettiğini bir an önce açıklaması gerek" dedi.

İngiltere'de haber ilk olarak Independent sitesinde, sigorta primi artışının devreye girdiği gün yayımlandı.

Hükümet, artıştan eld edilecek 39 milyon sterlinin, sağlık ve sosyal bakımda harcamalarında kullanılacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine saldırı girişimi Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine saldırı girişimi Marmaris'te turist hareketliliği başladı Marmaris'te turist hareketliliği başladı

Maliye Bakanı, England, India, Vergi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement