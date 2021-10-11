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İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı - Son Dakika

İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı

11.10.2021 12:16

İngiliz medyasında yer alan aşıda hırsızlık iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. İsimleri gizli tutulan güvenlik yetkililerinin ifadelerine göre Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı. Hükümet cephesinden ve Rusya'dan söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely casusluk iddialarıyla ilgili ciddi adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

GÜVENLİK YETKİLİLERİN ELİNDE KANITLAR VAR

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

"CASUSLUK İDDİALARIYLA İLGİLİ CİDDİ ADIMLAR ATMALIYIZ"

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası "Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Hükümet cephesinden ve Rusya'dan ise söz konusu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı

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Son Dakika Dünya İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı - Son Dakika
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