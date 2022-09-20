İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü

20.09.2022 22:10

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere tahtının yeni sahibi olan Kral 3. Charles'ın sırayla vatandaşların ellerini sıkarken siyahi bir vatandaşa geldiğinde arkasını dönerek tokalaşmaktan kaçınması olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni krala ırkçılık suçlamasında bulundu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu.

DEVAMLI HAREKETLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

3. Charles adını alan yeni kral, tahta çıktığından itibaren kameralar yansıyan hareketleriyle devamlı gündeme geldi. Diş macununu bile yardımcılarının sıktığı bilinen Charles, önce masadaki eşyaları alması için çevresindekilere yaptığı hareketler, daha sonra da mürekkebe akan kaleme sinirlenmesiyle gündeme geldi.

3. Charles'tan siyahi vatandaşa tartışma yaratan hareket! Irkçılıkla suçluyorlar

SİYAHİ VATANDAŞIN ELİNİ SIKMADIĞI GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Charles, sosyal medyada gündeme bu kez ırkçılık tartışmalarıyla gündeme geldi. Haber kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles, sırasıyla vatandaşlarla el sıkışırken, siyahi bir adama geldiğinde ise arkasına bakarak tokalaşmaktan kaçınıyor.

3. Charles'tan siyahi vatandaşa tartışma yaratan hareket! Irkçılıkla suçluyorlar

BİLİNÇLİ Mİ YAPTI?

Charles'ın bu hareketi bilinçli yapıp yapmadığı sosyal medyada tartışma konusu olurken, pek çok kullanıcı bu görüntülere tepki gösterdi. Irkçılıkla suçlanan yeni Kral'dan olaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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Son Dakika Dünya İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü - Son Dakika


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