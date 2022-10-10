Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı - Son Dakika
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Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı

10.10.2022 12:18

İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan bir ailenin evinin kazılan mutfağında 1610 ile 1727 yılları arasından kalma olduğu tahmin edilen altınlar bulundu. Altınlar, gerçekleştirilen müzayede sonucunda 754 bin euroya satıldı.

Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenileme çalışması amacıyla kazan bir aile, hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı.

ALTIN HAZİNESİ ÇIKTI

Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen çok sayıda altın sikke çıktı. Yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu öne sürüldü.

MÜZAYEDESİ YAPILDI

Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 750 bin eurodan satıldı.

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Son Dakika Dünya Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı - Son Dakika
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