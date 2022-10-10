Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı

Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenileme çalışması amacıyla kazan bir aile, hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı.

ALTIN HAZİNESİ ÇIKTI

Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen çok sayıda altın sikke çıktı. Yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu öne sürüldü.

MÜZAYEDESİ YAPILDI

Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 750 bin eurodan satıldı.