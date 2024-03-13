İngiltere, göçmenlere Ruanda\'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor

Dünya

Birleşik Krallık'ta yasal olarak kalma hakkı olmayan ancak kendi ülkelerine geri dönemeyen göçmenleri uzaklaştırmak için bir plan devreye sokuldu. İngiliz hükümeti, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda'da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Parlamento'da onaylanması gereken girişimde sığınmacılara 3 bin sterlin ödeme yapılması da gündemde.

YENİ UYGULAMA, ÜLKESİNE DÖNEMEYENLERİ HEDEFLİYOR

Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte. Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor. BBC'ye bilgi veren hükümet kaynakları bu yeni planın, gönüllülük esasına dayandığı için Parlamento'daki yasa tasarısından bağımsız olduğunu aktardı. Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Geçen yıl 19 bin kişi gönüllü olarak ülkeden ayrıldı ve bu yasa dışı göçle mücadeleye verdiğimiz önemi gösteriyor. Ülkemizde bulunma hakkı olmayan kişilerin Ruanda'ya gönüllü gitmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Ruanda, İngiltere'de bulunma hakkı olmayan kişilere yeni bir hayat kurma şansı tanımaya istekli" dedi.

RUANDA'DA PEK ÇOK HAKKA SAHİP OLABİLECEKLER

Plana göre sığınma başvurusu reddedilenler, İngiltere'deki durumlarının aksine Ruanda'da çalışma iznine sahip olacak ve Ruanda'dan ek destekler de alacak. Öte yandan bu planın ne zaman hayata geçeceği ve kaç kişinin faydalanabileceği net değil. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin göç politikalarından sorumlu siyasetçisi Stephen Kinnock, "Hükümet Ruanda planının başarılı olma şansının kalmadığını görünce gitmeleri için insanlara para vermeyi deneyecek" ifadelerini kullandı.

PLANIN İLK AŞAMASI 2023 YILINDA ONAYLANDI

İngiltere'de milletvekilleri, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını canlandırmak için 2023 yılında hazırlanan acil durum yasa teklifinin lehine oy kullandı. Yasa teklifi Avam Kamarası'ndaki ilk oylamayı 44 farkla geçti. Ancak yasanın yeni yılda yeniden gündeme alınması ve üzerinde tekrar oylama yapılması bekleniyor. Hükümet, yeni yasanın göçmenleri botlarla ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan caydırmak için tasarlandığını açıklamıştı.

Başbakan Rishi Sunak, sığınma başvurusu yapanların Ruanda'ya gönderilmesini ve başvurularının bu ülkede değerlendirilmesini amaçlıyor.