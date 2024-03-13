İngiltere, göçmenlere Ruanda\'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor

Birleşik Krallık'ta yasal olarak kalma hakkı olmayan ancak kendi ülkelerine geri dönemeyen göçmenleri uzaklaştırmak için bir plan devreye sokuldu. İngiliz hükümeti, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda'da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Parlamento'da onaylanması gereken girişimde sığınmacılara 3 bin sterlin ödeme yapılması da gündemde.
Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte. Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor. BBC'ye bilgi veren hükümet kaynakları bu yeni planın, gönüllülük esasına dayandığı için Parlamento'daki yasa tasarısından bağımsız olduğunu aktardı. Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Geçen yıl 19 bin kişi gönüllü olarak ülkeden ayrıldı ve bu yasa dışı göçle mücadeleye verdiğimiz önemi gösteriyor. Ülkemizde bulunma hakkı olmayan kişilerin Ruanda'ya gönüllü gitmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Ruanda, İngiltere'de bulunma hakkı olmayan kişilere yeni bir hayat kurma şansı tanımaya istekli" dedi.
Plana göre sığınma başvurusu reddedilenler, İngiltere'deki durumlarının aksine Ruanda'da çalışma iznine sahip olacak ve Ruanda'dan ek destekler de alacak. Öte yandan bu planın ne zaman hayata geçeceği ve kaç kişinin faydalanabileceği net değil. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin göç politikalarından sorumlu siyasetçisi Stephen Kinnock, "Hükümet Ruanda planının başarılı olma şansının kalmadığını görünce gitmeleri için insanlara para vermeyi deneyecek" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de milletvekilleri, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını canlandırmak için 2023 yılında hazırlanan acil durum yasa teklifinin lehine oy kullandı. Yasa teklifi Avam Kamarası'ndaki ilk oylamayı 44 farkla geçti. Ancak yasanın yeni yılda yeniden gündeme alınması ve üzerinde tekrar oylama yapılması bekleniyor. Hükümet, yeni yasanın göçmenleri botlarla ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan caydırmak için tasarlandığını açıklamıştı.
Başbakan Rishi Sunak, sığınma başvurusu yapanların Ruanda'ya gönderilmesini ve başvurularının bu ülkede değerlendirilmesini amaçlıyor.
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Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampında İsrail sınır polisi tarafından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Filistinli çocuğa ait haber, hastane yetkilileri ve bir İsrail polis sözcüsü tarafından doğrulandı. Olay, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın üçüncü gecesinde meydana geldi ve geçmiş yıllarda İsrail-Filistin çatışmasında bir çatışma noktası olmuştu.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Filistin için yardım çağrısında bulundu. Dernek, Mısır'a yapılacak olan ziyaret ile yardım malzemelerini daha hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırmak için seferber oldu. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir şekilde yardım eli uzatmayı amaçlayan dernek, kampanyaya destek talep ediyor.
ABD'de yayınlanan Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası politikalarını eleştiren bir makale yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınaması ve Hamas'a destek vermesi eleştirildi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer dost ülkelere karşı düşmanlık gösterdiği ve Rusya ile olan ilişkilerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.
İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere, Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterline kadar para teklif etmeyi planlıyor. Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte. Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor. İngiliz hükümeti ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda’da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Bu girişimin Parlamento’da onaylanması gerekiyor.
Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı şüpheleniliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.
Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kurtarma operasyonu sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ölenler arasında aynı aileden 7 kişi bulunuyor.
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