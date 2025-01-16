İngiltere ve Ukrayna Arasında \'100 Yıllık Ortaklık\' Anlaşması İmzalandı

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İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ile ülkesi arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan '100 Yıllık Ortaklık' anlaşmasını imzalamak üzere Kiev'e gitti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, bugün İngiltere ve Ukrayna arasında '100 Yıllık Ortaklık' anlaşması imzalanacak. Anlaşma, başta savunma olmak üzere savunma dışı ve kültürel alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, iki ülkede belirlenen 100 okuldaki öğrenciler, okudukları metinlerle hem karşı tarafın kültürünü tanıyacak hem de okuma alışkanlığını geliştirecek.

Açıklamada, Starmer'ın Ukrayna'nın ekonomisini iyileştirmek, yüzlerce milyon sterlinlik kredilerin serbest bırakılmasını sağlamak, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemek için 40 milyon sterlinlik paket açıklayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca İngiltere'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 12,8 milyar sterlinlik yardımda bulunduğu, bunun 7,8 milyar sterlinlik kısmının askeri destek, 3 milyar sterlinlik kısmının da askeri yardımlardan oluştuğu bildirildi.