İngiltere\'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti

Evdeki kadını gözüne kestiren sapık camın önünde kendini tatmin etti

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İngiltere'de yaşanan skandal olayın görüntüleri ülkeyi fena karıştırdı. Staffordshire ilçesine bağlı bir kasaba olan Burton'da bir göçmen evlerden birinin penceresi önüne kadar gelerek camdan içeri bakarak kendini tatmin etti.

CAMIN ÖNÜNDE KENDİNİ TATMİN ETTİ

Ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, şahsın camın önünde içerideki kadına yönelik hareketlerin ardından kendini tatmin ettiği ve arkasını dönüp uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖÇMEN KARŞITI İSİM DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kaydedilen görüntüler İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.