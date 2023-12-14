İngiltere\'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti

İngiltere'de yaşanan skandal olayın görüntüleri ülkeyi fena karıştırdı. Staffordshire ilçesine bağlı bir kasaba olan Burton'da bir göçmen evlerden birinin penceresi önüne kadar gelerek camdan içeri bakarak kendini tatmin etti.
Ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, şahsın camın önünde içerideki kadına yönelik hareketlerin ardından kendini tatmin ettiği ve arkasını dönüp uzaklaştığı anlar yer aldı.
Kaydedilen görüntüler İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.
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