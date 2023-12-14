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İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti - Son Dakika
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İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti

İngiltere'de bir evin penceresi önünde kendini tatmin eden bir göçmenin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Evin sahibi tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı ''Britain First'' adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da paylaşıldı.

14.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:57
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İngiltere'de yaşanan skandal olayın görüntüleri ülkeyi fena karıştırdı. Staffordshire ilçesine bağlı bir kasaba olan Burton'da bir göçmen evlerden birinin penceresi önüne kadar gelerek camdan içeri bakarak kendini tatmin etti.

CAMIN ÖNÜNDE KENDİNİ TATMİN ETTİ

Ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, şahsın camın önünde içerideki kadına yönelik hareketlerin ardından kendini tatmin ettiği ve arkasını dönüp uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖÇMEN KARŞITI İSİM DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kaydedilen görüntüler İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.

İngiltere\'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: biz esas kendimize bakalım fazla değil 5 sene sonra olacaklara bakın adamlar kedi gibi doğuruyor her birinde 3,5 çocuk hepsinin arası 1 yıl Yanıtla 34 0
  • Ali Sami Gördeles: aman ne habeeerr ne haberrr Yanıtla 1 16

Büyük Britanya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti - Son Dakika
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