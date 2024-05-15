Özel halk otobüsü esnafından İBB binası önünde protesto - Son Dakika
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Özel halk otobüsü esnafından İBB binası önünde protesto

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İETT Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan özel halk otobüsü sahipleri, İBB'den ücret alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de protesto düzenledi. Otobüs sahipleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ödemelerin zamanında yapılmasını talep ederken kendilerine uygulanan mobbingin de son bulmasını istedi.

15.05.2024 19:20
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İstanbul'da 3 bin 41 İETT Özel Halk Otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen otobüs sahipleri, Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplanarak protesto yaptı. Ellerine pankart alan araç sahipleri, İBB tarafından ödenmesi gereken ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli ceza kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

"BÜROKRATLARIN SÖZÜNE GÜVENMİYORUZ"

Protestoda halk otobüsü esnafı adına konuşan Erhan Güneş, "Özel halk otobüsü esnafı olarak ne istiyoruz: Bizim iki önemli problemimiz var. Bir ödemeler. Ödemelerle ilgili İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek bu şekilde süregelen bir durum oldu. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Biz İBB bürokratlarından ve Ekrem Başkan'dan şunu istiyoruz: Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4 buçuk milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemenin yapılacağı esnafa bildirilmesini talep ediyoruz. Biz bürokratların sözüne güvenmiyoruz" dedi.

Özel halk otobüsü esnafı İBB'ye protesto düzenledi

"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA ÇOK KÖTÜ BİR MOBBİNG UYGULANIYOR"

"Biz İETT Genel Müdürlüğü ile ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü bir mobbing uyguluyor" diyen Erhan Güneş, "Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4 buçuk milyar lirayı bulmuştur" şeklinde konuştu.

Açıklamamın ardından binaya giren Erhan Güneş ve beraberindeki heyet, İBB yetkilileri ile görüştü. Heyet, 1 buçuk saate yakın süren görüşmenin ardından kendilerini bekleyen kalabalığı bilgilendirdi.

Özel halk otobüsü esnafından İBB binası önünde protesto
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özel halk otobüsü esnafından İBB binası önünde protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Oğuz Kuru: Hani her şey güzel olacaktı adamların parasını Niye vermiyorsunuz 95 37 Yanıtla
    Ender seker: Trol sen neyin peşimdesin 29 77 Selim Kayisi: Yavaş yavaş tüm özel halk otobüsleri belediye satın alsın ve şoförlere bir nizam getirsin. şimdi bunlar özel yaa, canımızın istediği gibi yaparız diyorlar. Ekrem imamoğlu taksici esnafını da otobüs esnafını da ipe dizmesi lazım. oy verme nedenlerimden bir tanesi de bu konudur. 2 2
  • Hakan Yılmaz: Eko başkan iyidir iyi …. 25 46 Yanıtla
  • Tarık yücel: kulak kaşıma elma yeme su içme değildir o. sen geçiceksin o işi. canımızı eşimizi dostumuzu yılda bulmadık. denetleme sistemi iyidir iyi. 36 6 Yanıtla
    Çengelköylü: HALK OTOBÜSLERİ DURAKTA BEKLEYEN ENGELLİ BİR VATANDAŞ YAŞLI İNSANLARIN HARİCİNDE DURAKTA BAŞKA KİMSE YOKSA DURAĞI ES GEÇİYOR DURAKTA DURMUYOR BEN BUNLARA ŞAHİDİM MOBBİNG UYGULAMASI HİKAYE HİZMET KALİTELERİ OTA DÜZEYDE PARASI OLMAYAN YOLCUYU AŞAĞI İNDİRİRLER 40 8
  • sebahattin şentürk: Bunlar güzel günleriniz her şey çok güzel görünüyor 33 6 Yanıtla
  • Depechs Modes: denetleme olmasın oldu başka? 26 3 Yanıtla
  • ahmet ak: eskiye dönüş başlıyor.yakında belediye çalışanları da bu duruma düşerse şaşırmam 14 1 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu: her şey güzel olacak ^_^ 9 5 Yanıtla
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