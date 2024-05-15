Balıkesir'de vahşice katledilen 20 yaşındaki kuryeden geriye yürek yakan görüntüler kaldı - Son Dakika
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Balıkesir'de vahşice katledilen 20 yaşındaki kuryeden geriye yürek yakan görüntüler kaldı

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Balıkesir'de motokuryelik yaparken sokak ortasında öldürülen, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce kız arkadaşıyla gitar çalıp şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

15.05.2024 19:45
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Balıkesir'de, önünü kesen 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden motokurye gencin, ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı
Ata Emre Akman

KIZ ARKADAŞIYLA GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLEMİŞ

Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, onunla şarkı söylemesi yer alıyor.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden motokurye gencin, ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı
Ata Emre Akman

NE OLMUŞTU?

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 25 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Balıkesir\'de vahşice katledilen 20 yaşındaki kuryeden geriye yürek yakan görüntüler kaldı
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Balıkesir, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de vahşice katledilen 20 yaşındaki kuryeden geriye yürek yakan görüntüler kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: ekmeğinde işinde gücünde gururlu tüm emekçiler kardeşimizdir mekanın cennet olsun canım kardeşim 128 0 Yanıtla
  • Murat Zor: salırverme olmamalı potansiyel suçlular cirit atıyor her yerde. İDAMM 118 3 Yanıtla
  • emrah bakansız: kardeşim benim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sana kalkan eller kirilsin çok üzgünüz 94 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: 3-5-10 -20 tane suç kaydı olan birinin neden dışarda olduğunu söyleriz ama o ceza çekmiştir neden dışarıda çünkü işlediği suçların cezası az olduğu için bu kadar suç kaydı var dışarıda o boşlukta canı sıkılıyor suç işliyor can sıkıntısındadan ver direk 30 40 yıl dışarıda boşlulta canı sıkılmasın 73 2 Yanıtla
  • Ender Koçak: izlerken kanım çekildi dilim tutuldu.. 20 yaşinda gencecik delikanlı mekanın cennet olsun inşallah 65 1 Yanıtla
  • AHMET null: idam 56 0 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: Çok üzüldüm. Başları sağolsun. Ama aileye Bi eleştirim var. Maddi olarak ihtiyacınız yokken çocuğunuzu öyle saçma sapan bide moto kurye nedir Allah aşkına. Ama tabiki budurumu kapatmaya çalışmıyorum 22 26 Yanıtla
    Mesko Aljovic: Seni anlıyorum ancak onbinlerce motokurye emekçisi sana biraz gönül koyar..Meslek bu,sonuçta ... 24 3
  • Murat Yay: Bu kadar kolay olmamalı… ?? Hayatlar bu kadar kolay çalınmamalı Allah Rahmet eylesin ailesine sabır versin 35 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Tanrı bağışlayıcısı olsun..Ateş düştüğü yeri yakar..Biz ne desek boş..Tanrım ailesine dayanma gücü versin.. 16 7 Yanıtla
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