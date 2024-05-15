Mastercard, Blockchain Alanında Genişlemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Kripto

Mastercard, Blockchain Alanında Genişlemeye Devam Ediyor

Ödeme devi Mastercard, Blockchain teknolojileri ve dijital varlıklar alanında yenilikçi çözümler geliştiren beş girişimi Start Path programına dahil etti. Programın amacı, düzenlenmiş para birimleri, banka mevduatları, stablecoinler ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) gibi alanlarda inovatif çözümler geliştirilmesini sağlamak.

15.05.2024 19:53
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Küresel ödeme devi Mastercard, Blockchain teknolojileri ve dijital varlıklar alanında yenilikçi çözümler geliştiren beş girişimi Start Path programına dahil etti. Program kapsamında, düzenlenmiş para birimleri, banka mevduatları, stablecoinler ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) gibi alanlarda inovatif çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Mastercard Beş Yenilikçi Startup'ı Blockchain Programına Dahil Etti

Ödeme devi Mastercard, dijital varlıklar ve Blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla Start Path programını bir adım öteye taşıyor. Şirket, bu kapsamda beş farklı ülkeden seçtiği start-up'ların gerçek dünya sorunlarına çözüm üretme potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olacak.

Mastercard'ın dijital dönüşüm ve inovasyon konusundaki kararlılığını gösteren bu hamle, finans ve ödeme sistemlerindeki tecrübesini paylaşarak seçilen girişimlerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Program kapsamında, düzenlenmiş para birimleri, banka mevduatları, stablecoinler ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) gibi alanlarda uzmanlaşmış fintech'ler ve farklı sektörlerden profesyoneller ile iş birliği yapılması planlanıyor.

Start Path programına kabul edilen beş girişim arasında Fransa merkezli Kulipa, İngiltere'den Parfin, Singapur'dan peaq, Amerika Birleşik Devletleri'nden Triangle ve Belçika'dan Venly yer alıyor. Bu start-up'lar, dijital cüzdanlar için kart çözümleri, kurumsal Blockchain yazılımları, izinsiz dijital altyapılar, sürdürülebilir finans çözümleri ve Blockchain entegrasyonu gibi alanlarda öne çıkıyor.

Dört ay sürecek olan program boyunca seçilen girişimler, Mastercard'ın sunduğu özel eğitimler, iş birliği fırsatları ve geniş müşteri ve kanal ağına erişim imkanından faydalanacak. 2014 yılından bu yana 54 ülkeden 400'ü aşkın startup'a destek veren Start Path, bu sayede inovatif fikirlerin hayata geçirilmesine ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Kulipa'nın kurucusu Axel Cateland, Mastercard Start Path programı ile kripto para birimlerinin stablecoin temelli global ödemeler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını ve finansal katılımın artırılmasını sağlayacak yeni yöntemler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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Son Dakika Kripto Mastercard, Blockchain Alanında Genişlemeye Devam Ediyor - Son Dakika

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