Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler ''Dur baba, yapma'' haykırışı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler ''Dur baba, yapma'' haykırışı oldu

Geniş Video İzle

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 5 yaşındaki kızını silahla öldürdü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayın görgü tanıklarından bir kadın ise, '''Dur baba, yapma' gibi bir şey duydum. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. Son bir silah sesi duydum, adam kendine sıktı muhtemelen.'' ifadelerini kullandı.

10.06.2024 18:02  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile 5 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Yakup K., boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. ile konuşmak için apartmanın kameriyeye çağırdı. Semiha K., 5 yaşındaki kız çocuğu H.K.'yi alarak kameriyeye indi. Yakup K. ile Semiha K. henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın büyümesi sonucunda Yakup K., yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki Semiha K. ve kızı H.K.'ye ateş etti. Eşi ve kızına kurşun yağdıran şahıs, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri anne ve 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken Yakup K.'yi ise hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşini ve 5 yaşındaki kızını katletti, aynı silahla intihara kalkıştı

"SİLAH SESİ GELDİKTEN SONRA ÇOCUK SESİ DUYDUM, 'DUR BABA, YAPMA' DİYE"

Olayın görgü şahitlerinden Fatma Erciyes, "Önce oyuncak silah sesleri zannettim. Çok gürültülü değildi. O sırada bir kadın düz koştu. Öldüren beyin kız kardeşiymiş sonradan öğrendim. Olay anını da kaydetmek istedim. Korktum bana da silah atar diye. Çardakta oldu olay. İlk önce 1-2 el silah sesi geldikten sonra çocuk sesi duydum 'Dur baba, yapma' diye. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. En son da hanımefendi buraya doğru koşarken bir silah sesi daha geldi. En son sarınım beyefendi kendine sıktı. Sonradan gelip baktıklarında hepsi yerde yatıyordu. Hanımefendi sanırım bir ay önce annesinin yanına taşınıyor. Kadın boşanmak istiyormuş ama barıştırmak istemiş aileler. Zaten kız kardeş gelmiş buluşsunlar ve konuşsunlar diye ama kadın katiyen görüşmek istemiyormuş. Komşuları böyle diyor, benim de çok samimiyetim yok. 'Çocuğu son kez göreyim' demiş ve aşağıya indirmiş. Olay böyle gerçekleşmiş. Silahla gelmiş. Kız kardeşi de silahla geldiğini biliyormuş ama ona rağmen barıştırmak istemiş. İlk önce eşine sıkmış. Sonra çocuğuna ve kendisine sıkmış. Kadının vefat ettiğini duydum ve çocuk da cansız yatıyordu. Çocuk yerde kadın kameriyede yatıyordu. 5 ile 6 yaşlarında bir çocuktu. Bitmek üzere olan bir evlilikmiş. 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyerek her zamanki gibi kadın cinayeti." ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler \'\'Dur baba, yapma\'\' haykırışı oldu
Kaynak: İHA

Yenimahalle, İnceleme, Ankara, Baba, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler ''Dur baba, yapma'' haykırışı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet null: bu raddeye gelecek ne yasanmis olabilir. akil ve ruh sagligimizk her daim korumaliyiz 34 1 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: %99 Ekonomi 14 9 Nejat Genc: ekonomi diyen aslak. 0 0
  • Sabri İnce: Başkasına gösterdiğin cesareti kendine de göstereydin ,korkak. 27 1 Yanıtla
    Süleyman ŞENGÜL: Harun ittti ne olursa olsun çocuğa sıkan kişiye adam denmez hele savunan kişiye hiç söylenmez 23 0 Harun Çelik: Kimin ne yaşadığını bilemezsin boş konuşma 8 13 Emrah Hanlıoğlu: Ne yasamis olabilir kardesim kadin istemiyorum bosanmak istiyorum demistir adam da hayir bosanmak istemiyorum demistir bu kadar 14 1
  • Yener Çat: Çocuğa rağmen bir kadın katiyen barışmak istemiyor ise… ciddi bir şey varmış belli ki. 12 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün: En büyük sebeplerden biri ekonomi insanların ruh sağlığı iyice bozuldu hayat pahalılığı ne yazıkki bu tür cinet geçiren insanlar çok artı vabalı bu insanların başına getirenler umarım aynısını yaşarlar 2 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba: 7 den 77 ye millet ruh hastası olmuş durumda çalışıyor çabalıyoruz karnımız doymuyor millet iyice bunaldı 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
21:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler ''Dur baba, yapma'' haykırışı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement