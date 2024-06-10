Ankara\'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ankara'nın Bala ilçesinde saat 19.04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 14,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Bala ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki deprem, Ankara'nın yanı sıra Kırşehir, Aksaray, Konya ve Kırıkkale'de de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Gölbaşı ilçesi olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.8 olarak rapor etti.