Oğlunu yarı çıplak garsonların çalıştığı restorana götüren baba, şimdi kara kara düşünüyor - Son Dakika
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Oğlunu yarı çıplak garsonların çalıştığı restorana götüren baba, şimdi kara kara düşünüyor

24.11.2022 16:02
Oğlunu yarı çıplak garsonların çalıştığı restorana götüren baba, şimdi kara kara düşünüyor

İngilterede Paul Edwards isimli 36 yaşındaki baba, okulda başarılı olan dokuz yaşındaki oğlunu Liverpoolda yeni açılan kadın garsonların yarı çıplak bir şekilde hizmet ettikleri restorana götürdü.

İngilterede Paul Edwards isimli 36 yaşındaki baba, okulda başarılı olan dokuz yaşındaki oğlunu Liverpoolda yeni açılan kadın garsonların yarı çıplak bir şekilde hizmet ettikleri restorana götürdü.

Baba oğlunun kendisinden her hafta kendisini restorana götürmesini istediğini söyledi.

Babanın oğlunu kadın garsonlar uygunsuz bir şekilde çalıştığı restorana götürmesi de farklı tepkilere sebep oldu.

Restoran çalışanlarının kendilerine çok iyi hizmet ettiklerini, oğlunun da mekanı çok beğendiğ.ni söyleyen baba, oğlunun mekanda çektiği fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı.

Babanın paylaşıma bazı Twitter kullanıcıları mükemmel baba yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise o yaştaki bir çocuğun garsonların uygunsuz bir şekilde giyindikleri için çocukta travma oluşturacağını ve ileride ciddi bir depresyon yaşamasına sebep olacağını söyleyerek babayı eleştirdi.

Kadınları yarı çıplak bir şekilde çalıştırdığı için, bazı kişilerin kadınların mekanda aşağılandığı eleştirilerine ve mekanın açıldığı semtin sakinlerinin tepkilerine rağmen mekan bu haftanın başında hizmet vermeye başladı.

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Son Dakika Dünya Oğlunu yarı çıplak garsonların çalıştığı restorana götüren baba, şimdi kara kara düşünüyor - Son Dakika


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