İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor

12.07.2022 15:02
İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor

Koronavirüs ve maymun çiçeğiyle boğuşan dünya, yeni virüs haberiyle sarsıldı. Ebola virüsüne benzeyen ve şu anda aşısı olmayan 'Marbug virüsü'nün belirtilerin çıkmasından sadece 9 gün sonra kan kaybından ölüme neden olması endişe oluşturdu. İşte detaylar...

Dünya henüz koronavirüs salgını ve maymun çiçeğinden tam anlamıyla kurtulmamışken son gelen haber, suratları astı. Ebola ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün Batı Afrika'daki Gana'da, laboratuvar sonucu pozitif çıkan iki vakanın ölümüne sebep olduğu bildirildi.

9 GÜN SONRA KAN KAYBINDAN ÖLDÜRÜYOR

IFLScience'ta yer alan bir habere göre Marburg, şu anda aşısı bulunmayan bir hastalık ve genellikle, semptomların ortaya çıkışından 8-9 gün sonra, kan kaybı ve şok nedeniyle ölümlere sebep olabiliyor. Bilim insanları bu virüsün, Mısır meyve yarasalarından kaynaklandığını düşünüyor.

BELİRTİLERİ DE AÇIKLANDI

Habere göre, virüsün semptomları kendisini aniden belli ediyor ve vakalar yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, aşırı yorgunluk ve kas ağrılarına maruz kalıyor. İlerleyen günlerde şiddetli ishal, karın ağrısı, mide krampları, mide bulantısı ve kusma ile mücadele eden hastalar, bu aşamada derin, boş yüz ifadeleri ve aşırı uyuşuk tavırları ile "hayaletimsi" bir görünüm sergiliyorlar. Vakalar son günlerinde, kusmuklarında bulunan kanın yanı sıra; yüz, burun, diş eti ve vajina bölgelerinde oluşan kanamalar sebebiyle aşırı kan kaybedip şoka giriyorlar.

YORUMLAR
500
9 yaşındaki kaportacı kız: 'Buradaki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor' 9 yaşındaki kaportacı kız: 'Buradaki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor' Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
14:01 Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 15:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement