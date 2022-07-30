Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar - Son Dakika
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Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar

30.07.2022 16:27
Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar

İnsanlar, dünyanın son gününde neler olacağını çok merak ediyor. Bilim insanlarının ortaya attığı teoriye göre dünyanın son gününde 'büyük donma' adı verilen olay yaşanacak ve evren tamamen donacak.

Bilim camiası, birçok konuya cevap aradığı gibi "Dünyanın son günü ne olacak?" sorusuna da cevap arıyor. Bu soru, inanış biçimleri ve bilimsel teorilere göre değişiklik gösteriyor. İslam dinine göre dünyanın son gününde kıyamet kopacak ve Kuran-ı Kerim'de yazılanlar gerçekleşecek.

BİLİM DÜNYASININ 'BÜYÜK DONMA' TEORİSİ

Bilim insanları ise dünyanın son gününde fiziksel olaylar yaşanacağı görüşünü savunuyor. Bilimin ortaya attığı en ilginç teori ise 'büyük donma' adı verilen bir teori. Bu teoriye göre sıcak patlama ve kaotik bir karmaşa ile var olan Evren zaten soğumaya çalışmaktadır. Evren genişlemeye devam edecek, yeteri kadar büyüyünce yoğunluğu aşırı azalacak ve sıcaklığı gittikçe düşecek, bunun sonunda kutupsal graviteler eşdeğer düzeye inecek ve Evren donacaktır.

BİLİME GÖRE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Evrenin ani bir patlamayla oluşması fikrine Big Bang denir ve bu fikir bilim adamlarının büyük çoğunluğunca kabul edilmiştir. Evrenin nihai kaderi, kütle ve enerjinin fiziksel öncelikleri, en üst yoğunluğu ve patlamanın ölçeğine göre ciddi bir kozmolojik soru olmuştur.

Kozmologlar arasında evrenin düz ve sonsuza dek genişler yapıda olduğuna dair bir fikir birlikteliği vardır. Evrenin nihai kaderi ise , evrenin şekline ve karanlık enerjinin oynadığı role göre değişecektir.

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