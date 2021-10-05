Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki çöküntü dünya genelinde büyük infiale neden oldu. Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri şeklinde tanımlanan aksaklıkla ilgili çalışmalar hızla devam ederken, internet hizmetlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıklar nedeniyle Çin'de az kalsın bir facia meydana geliyordu.
Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.
İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü - Son Dakika Dünya