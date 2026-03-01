Irak Hava Sahasını 24 Saat Daha Kapatma Kararı Aldı

IRAK, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini 24 saat daha uzattığını bildirdi.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Irak hava sahasının 24 saat daha uçuşlara kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, sürenin pazartesi günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.