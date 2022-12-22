Irak'ın Erbil kentinde film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Uçuruma yuvarlanan bir aracın sürücüsü sıkıştı. Uçurumun dibinde kurtarılmayı bekleyen adamın yardımına çevredekiler yetişti.
Ölümle burun buruna gelen sürücü, insan zinciri sayesinde kurtuldu. Sürücü kurtarıldıktan sonra araç uçuruma yuvarlandı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler tıklanma rekorları kırdı. Videoyu izleyenler sürücünün hayatta kalması için, "Mucizevi" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Dünya › Uçuruma yuvarlanan araçtan sürücünün kurtarılma anları tıklanma rekorları kırdı - Son Dakika