IRAK hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Irak hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu yaşamını yitirmesi sebebiyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta 3 Günlük Milli Yas İlanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?