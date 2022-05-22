Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi

22.05.2022 21:22

Irak'ta yaşanan kum fırtınası sonrası hükümet, yarını resmi tatil ilan etti. Ayrıca ülkedeki tüm uçuşlar askıya alındı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.

OKULLARDAKİ SINAVLAR SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu. Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor.

Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.

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Kaynak: AA

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