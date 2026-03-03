İran: 5 bin kilometre menzile sahip ABD radarını vurduk - Son Dakika
Son Dakika Logo

İran: 5 bin kilometre menzile sahip ABD radarını vurduk
03.03.2026 18:57
İran, tüm Ortadoğu'yu izleyebilen, 5 bin kilometre menzile sahip, 1,1 milyar dolar değerindeki Basra Körfezi'nde bulunan ABD radarını vurduğunu iddia etti.

İran ile ABD arasındaki savaş alevlendi. İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde bulunan, ABD'nin tüm bölgeyi gözetleyen 1,1 milyar dolar değerindeki devasa erken uyarı radar sistemini füzelerle vurduğunu iddia etti.

5 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ RADAR SİSTEMİ VURULDU

Yaklaşık 5 bin kilometre menzile sahip olan bu sistem, bölgedeki füze savunma ağının en kilit parçası olarak biliniyordu.

Saldırıya dair sosyal medyada hasar görüntüleri paylaşılırken, askeri uzmanlar radarın devre dışı kalmasının ABD'nin bölgedeki "gözünü kör edeceğini" belirtiyor. Bölge ülkeleri teyakkuz durumuna geçerken, ABD kanadından saldırının boyutuna ve olası karşılığa dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

