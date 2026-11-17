İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD'nin başkenti Washington'da 'kirli bomba' patlatmayı veya kimyasal silah saldırısı düzenlemeyi planladığı yönünde ABD basınında yer alan iddiaları 'temelsiz' olarak nitelendirerek yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD basınında yer alan ve istihbarata yakın kaynaklara dayandırılan haberleri 'temelsiz' ve 'uydurma' olarak nitelendirerek yalanladı. Söz konusu haberlerde, ABD istihbaratının Tahran yönetiminin harekete geçme kararı aldığına dair kanıt bulunmasa da ABD topraklarında olası saldırılar için aktif planlama yaptığı ve başkent Washington'da 'kirli bomba' patlatma ya da kimyasal silah saldırısı düzenleme planları geliştirdiği öne sürülmüştü.

'SALDIRILARA ZEMİN HAZIRLANIYOR' İDDİASI

İran'a yönelik saldırıları başlatanların, uydurma 'kirli bomba' anlatısı ve ülkedeki barajların füze üsleriyle bağlantılı olduğu gibi temelsiz suçlamalar üretip yayarak yeni saldırılar için medya zemini ve meşruiyet kılıfı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Bekayi, barajları füze üsleriyle ilişkilendirme çabalarının hayati altyapıya yönelik saldırıları meşrulaştırmak amacıyla propaganda ve güvenlik bahaneleri üretmeye dönük kötü niyetli bir kampanyanın yeni örneği olduğunu belirtti.

SU TESİSLERİNİN VURULDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında Merkezi eyaletine bağlı Humeyn, Huzistan eyaletine bağlı Heftkel ve Sirik'teki Bemani'de bulunan su depolama rezervuarlarının hedef alındığını kaydeden Bekayi; Keşm Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ve Tis ile Cask ilçesindeki Benci köyünde yer alan deniz suyu arıtma tesislerinin de vurulduğunu aktardı. Bekayi, bu saldırıların sivil nüfusa ve yerleşim alanlarına sağlanan su tedarikini aksattığını veya tamamen kestiğini vurguladı.

Sivil altyapının askeri tesislere coğrafi yakınlığının, bu tesisleri meşru askeri hedef olarak tanımlamak için gerekçe gösterilmesinin inandırıcı ya da kanıtlanmış bir iddia olmadığını ifade eden Bekayi, bunun sivil altyapıya yönelik saldırıları meşrulaştırmayı ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini normalleştirmeyi amaçlayan sinsi bir yanılgı olduğunu kaydetti. ABD'nin bugün kibirli ve orta çağ zihniyetiyle hareket ederek kılıç kuşanmış olanlara karşı hukuka başvurulmasına gerek olmadığı yönünde bir tutum sergilediğini savunan Bekayi, uluslararası insancıl hukukun, özellikle de Cenevre Sözleşmeleri'ne ek protokolün 56'ncı maddesinin barajlar ve benzeri tesislere özel koruma sağladığını hatırlattı.

İran'ın her türlü saldırıya nasıl karşılık vereceğini ve unutulmayacak bir yanıtla karşılaşmasını nasıl sağlayacağını çok iyi bildiğini vurgulayan Bekayi, uluslararası hukuk normları ile temel insani ve ahlaki ilkelerin açık ihlallerini normalleştirmeye yönelik kampanyalar karşısında sessiz kalmanın ve tavizkar davranmanın yalnızca bölge için değil, tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğuracağının uluslararası toplum tarafından görülmesi gerektiğini ifade etti.