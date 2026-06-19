İran-ABD Görüşmeleri Ertelendi

İSVİÇRE Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında bugün Bürgenstock kasabasında yapılması planlanan görüşmelerin ertelendiğini duyurdu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Bürgenstock kasabasında ABD, İran, Katar ve Pakistan heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Görüşmelerin ertelendiği bildirilen açıklamada, İsviçre'nin söz konusu görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki istekliliğinin sürdüğü vurgulanarak, "İsviçre bu görüşmeleri kolaylaştırmaya hazırdır. Bürgenstock'taki ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Şu an için daha fazla bilgi verilememektedir" ifadelerine yer verildi.