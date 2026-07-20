İran, ABD İHA\'sını Düşürdü

İRAN ordusu, hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait 'MQ-9' tipi bir insansız hava aracı ile bir seyir füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.

İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerinde hava savunma sistemi tarafından 'MQ-9' tipi bir insansız hava aracı (İHA) ile ABD'ye ait bir seyir füzesinin vurulduğu kaydedildi.