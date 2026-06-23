İran: ABD ile Görüşmeler Yükümlülüklere Bağlı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların, mutabık kalınan metin dışında açıklama yapmasının müzakereleri olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacak. Müzakere sürecindeki ilerleme, sorumluluklarının fiili olarak yerine getirilmesi ile ölçülecek" ifadelerini kullandı.