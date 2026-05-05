İran-ABD Müzakereleri Uzman Değerlendirmesinde

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile yürütülen müzakerelerde alınan son yanıt uzmanlar tarafından değerlendirme aşamasında" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. Bekayi, diplomatik temasların Pakistan'ın ara buluculuğu üzerinden ABD ile mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini belirterek, "ABD tarafının son yanıtı şu anda uzman değerlendirmesi aşamasında. İran'ın nihai görüşleri bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili diplomatik kanal üzerinden iletilecektir. Medyada nükleer zenginleştirme konusunda gündeme gelen iddialar spekülasyondur. Biz bu aşamada savaşın tamamen sona erdirilmesi ve durdurulması dışında herhangi bir konu hakkında konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.