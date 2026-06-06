İran, ABD'nin Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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İran, ABD'nin Saldırısını Kınadı

İran, ABD\'nin Saldırısını Kınadı
06.06.2026 18:06
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin radar tesislerine saldırısını ateşkes ihlali olarak kınadı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ile sahil gözetleme tesislerine düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırının ateşkesin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, olası gerilimlerin ve tırmanmaların tüm sorumluluğunun ABD yönetimine ait olduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki sahil gözetleme ile radar tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Vurulan tesislerin, ülke sınırlarının ve uluslararası su yollarındaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamakla görevli olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin ateşkesin açık bir ihlali ile İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

'MEŞRU MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE YANIT VERİLDİ'

ABD'nin bu eyleminin uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu eyleme orantılı ve etkili bir yanıt verdiği, saldırganların hedeflerine ulaşmasına izin verilmediği kaydedildi. Washington yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürme niyetinde olmadığı belirtilerek, olası bir gerilimin tırmanmasından ve bu yasa dışı eylemlerin tüm sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı uyarısı yapıldı.

BÖLGE ÜLKELERİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI

BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapılan açıklamada, bölge ülkelerine de 'iyi komşuluk' ilkesi hatırlatıldı. Komşu ülkelerden, sınırlarının ve imkanlarının İran'a yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermemeleri talep edildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara seslenerek, ABD'nin bu ateşkes ihlaline ve yasa dışı eylemlerine karşı derhal etkili bir tepki göstermeleri, bölge ve dünya barışını tehdit eden bu adımların normalleşmesini engellemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD'nin Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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