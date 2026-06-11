İran: ABD Saldırıları Ateşkesi Gereksiz Kıldı

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği kaydedildi. İran'ın saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağı ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.