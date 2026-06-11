İran: ABD Saldırıları Ateşkesi Gereksiz Kıldı - Son Dakika
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İran: ABD Saldırıları Ateşkesi Gereksiz Kıldı

İran: ABD Saldırıları Ateşkesi Gereksiz Kıldı
11.06.2026 11:55
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İran Dışişleri, ABD'nin son saldırılarının ateşkesi anlamsız hale getirdiğini açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği kaydedildi. İran'ın saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağı ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: ABD Saldırıları Ateşkesi Gereksiz Kıldı - Son Dakika

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