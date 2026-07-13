İran: ABD Sürekli İhlal Yapıyor

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekayi, İran'ın hiçbir zaman taahhütlerini ihlal etme konusunda öncü olmadığını söyleyerek, "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir" ifadelerini kullandı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini belirten Bekayi, "Bir mekanizma oluşturmaya çalıştık ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadık" diye konuştu.