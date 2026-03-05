İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

İran, Umman Denizi'nde ülkenin deniz sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin bölgeden uzaklaştığını açıkladı.
5.03.2026 21:13:30. #7.12#
